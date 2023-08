Durante un’intervista con Collider, il regista Jake Schreier ha parlato delle riprese di Thunderbolts, slittate fino a quando lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori non troveranno conclusione.

Il regista ha prima di tutto parlato dell’emozione per il progetto:

Prima di tutto, il cast è semplicemente incredibile, sarebbe impossibile non essere così emozionato per un film con questo cast. E poi Jon Watts è stato mio compagno di stanza al college, siamo buoni amici e mi ha parlato della fantastica esperienza avuta con quei film [di Spider-Man]. E poi avevo lavorato alla seconda unità della porzione dei film di Spider-Man girata a Los Angeles, perciò avevo già avuto un assaggio di quel mondo.

Ha poi preannunciato un film diverso:

Non è un sequel. Sì, questi personaggi sono apparsi in passato, ma è una nuova storia che sarà raccontata. Una storia, credo, con un punto di vista diverso che la gente non si aspetta. Ecco perché è stata una vera sfida emozionante da cogliere al volo.