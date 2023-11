Durante un panel condotto da Josh Horowitz, Wyatt Russell ha parlato di Thunderbolts, il cinecomic Marvel che entrerà in produzione l’anno prossimo.

Non è un film Marvel diretto come visto in passato. Sarà divertente, ma avrà qualcosa che farà pensare ai fan: “Oh, ok, è un po’ diverso ma va benissimo così”. Per quanto riguarda noi, sappiamo che è il momento di darci da fare, realizzare un bel film Marvel e non dare nulla per scontato.