A marzo avranno inizio le riprese di Thunderbolts, cinecomic targato Marvel Studios, e per questo non sorprende che le varie star che vi prenderanno parte siano in partenza per i set.

Tra queste c’è anche Florence Pugh, che rivedremo nei panni di Yelena. In una recente intervista a ET per la promozione di Dune: Parte Due l’attrice ha rivelato che dopo il tour promozionale per il film si recherà ad Atlanta per il cinecomic Marvel:

Quando avremo finito con tutto questo andrò ad Atlanta e inizierò a prepararmi, farò a ancora un altro po’ di press tour con voi ragazzi, e poi partirò – per girare.

Florence Pugh is giving an update on the filming of 'Thunderbolts.' pic.twitter.com/tgzViBO74L — Entertainment Tonight (@etnow) February 6, 2024

Le riprese di Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, inizieranno a marzo. L’uscita è prevista per il 25 luglio 2025.

Il cast comprende anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

