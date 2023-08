Nel corso di un’intervista con Screenrant, Jake Schreier ha parlato del film di Thunderbolts, che dirigerà una volta che lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori sarà finito.

Su quale sia il suo personaggio preferito della squadra, il regista ha preferito non esporsi:

Mi appello al quinto emendamento. Non posso scegliere i miei preferiti a questo punto. Una delle cose che più mi ha colpito di questo film è il suo cast incredibile, chi è che non vorrebbe lavorare con un cast del genere? Perciò sono davvero emozionato per ognuno di loro.