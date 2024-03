Nel 2022, all’uscita di Till (da lei scritto e prodotto), Whoopi Goldberg aveva risposto per le rime a un giornalista che aveva insinuato che avesse indossato un costume imbottito per simulare il peso del suo personaggio, dichiarando che quella che si vedeva nel film era lei e che aveva semplicemente preso peso per il ruolo.

L’attrice, infatti, aveva fatto uso di cortisone per poter ingrassare per il ruolo, arrivando a pesare 130 kg, e questo ha fatto sì che rischiasse gravi problemi di salute, anche sul set, visto che durante la lavorazione aveva rischiato la vita sia per una polmonite che per la sepsi.

Dopo più di un anno anno dalle sue dichiarazioni, Goldberg è tornata a parlare della sua esperienza con l’obesità, per sensibilizzare il pubblico e per raccontare ciò che ha passato:

Avevo preso tutti quegli steroidi. E l’unica cosa che mi ha aiutato a far scendere il peso velocemente in modo che non fosse più pericoloso per la mia salute è stata il Mounjaro (un farmaco a base di tirzepatide usato per trattare il diabete di tipo 2 e l’obesità in associazione a dieta ed esercizio fisico ndr). Ho usato quello.

Non mi ero resa conto di quanto peso avessi preso. Mi sentivo sempre me stessa, non era cambiato niente. Poi un giorno mi sono guardata allo specchio e ho pensato che… quella fossa tanta me!

Bisogna capire che l’obesità è una malattia e come tale va trattata. Si tratta di prenderci cura di noi stessi.