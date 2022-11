Tim Allen parla del suo legame con Tom Hanks: “Siamo come due vecchie amiche”

Durante un’ospitata al The Kelly Clarkson Show, Tim Allen ha parlato della sua grande amicizia con Tom Hanks, con cui ha lavorato ai film di Toy Story.

L’attore ha spiegato di avere un forte legame con il collega e che spesso si incontrano a pranzo:

Adoro il cuore e la mente di quell’uomo, i nostri pranzi sono molto particolari. Siamo come due vecchie amiche perché al tavolo ci sediamo praticamente uno attaccato all’altro. Lo trovo bizzarro, ma non credo di essermi mai fidato di un essere umano allo stesso modo di quanto faccia con Tom, e per lui vale lo stesso.

Abbiamo opinioni diverse su un mucchio di cose, ma è una persona straordinaria. È il primo ad ascoltarmi e non mi giudica.