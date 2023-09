In una lunga intervista con BFI, Tim Burton parla della sua carriera, del suo passato e del suo futuro. Il regista, in particolare, svela lo stato della lavorazione di Beetlejuice 2, le cui riprese sono state interrotte a causa dello sciopero degli attori:

Dovevamo effettuare ancora un giorno e mezzo di riprese prima che iniziasse lo sciopero. Mi sento fortunato per come sono andate le cose. Abbiamo terminato il 98, 99% delle riprese. È stata una bella esperienza, ha accresciuto la mia passione nel fare film. [Tornare a lavorare col cast] è stato strano, perché solitamente non rimango molto in contatto con le persone. In questo caso parliamo di un sequel 35 anni dopo il primo film! Non ho mai veramente capito come mai abbia avuto così tanto successo Beetlejuice, è uno di quegli splendidi misteri della vita.

Quando abbiamo realizzato questo film, non ho rivisto il primo, perché non pensavo mi avrebbe aiutato. L’ho trattato come un progetto in cui, dopo 35 anni, cerco di scoprire cosa è successo a Lydia e alla famiglia Deetz. Cosa è successo alle persone ancora in vita? Cosa succede a delle persone che vediamo in una fase della loro vita e reincontriamo in una fase completamente diversa, anni dopo? Che diavolo è successo a quella persona? A Catherine, a Charles? Ecco cosa mi interessa. Dove si trovano nella loro vita queste persone, 35 anni dopo? […] Alla fine abbiamo deciso di seguire la stessa idea: niente effetti visivi, ma pupazzi, cavi, makeup… abbiamo girato con lo stesso spirito, anche perché sono tutti attori molto bravi nell’improvvisazione. Non me ne sono reso conto se non alla fine: le riprese sono durate lo stesso tempo del primo film! Lavorare con queste persone, rivederle tutte, è stato molto emozionante per me. E di nuovo: tornare a lavorare con i pupazzi e le tecniche tradizionali… mi riporta ai bei vecchi tempi.