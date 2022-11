Tim Burton è stato ospite dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games dove ha avuto modo di presentare la prima puntata di Mercoledì, la serie Tv basata sui popolari personaggi ideati da Charles Addams che arriverà in streaming su Netflix il prossimo 23 novembre. Il regista di Burbank ha diretto 4 degli otto episodi che compongono la serie.

Nel corso di una chiacchierata fatta con l’agenzia di stampa Reuters a Lucca Comics & Games, il filmmaker ha potuto parlare anche di Johnny Depp interpellato in merito a una possibile nuova collaborazione con l’attore. Tim Burton ha spiegato che, con i giusti presupposti artistici, lo farebbe senza alcun problema. La cosa importante, dice Burton, non è tanto quella di collaborare con “familiari e/o amici” tanto per il gusto di farlo. Al centro di tutto c’è la necessità di trovare la persona più adatta per un dato progetto. E se si trattasse di Depp, perché non collaborare con lui?

Un paio di settimane fa, al Lumière Festival di Lione, Tim Burton ha parlato proprio del suo rapporto con Johnny Depp, articolatosi nel tempo in ben sette collaborazioni cinematografiche, raccontando anche il loro primo incontro che avvenne in occasione della lavorazione di Edward mani di forbice. Il filmmaker ricorda che “Era molto simile a me, eravamo due sgangherati di periferia” aggiungendo anche:

Non si trattava neanche di intesa verbale. Sapevo che gli piaceva interpretare dei personaggi e che era più interessato alla recitazione più per una questione artistica che per il lato commerciale. Adorava interpretare Mani di forbice o Edward [in Ed Wood] e tutti questi altri ruoli. Trovo sempre emozionante vedere qualcuno che si presta a cambiare tipo di ruolo piuttosto che fare sempre le stesse cose. La sua trasformazione da film a film mi ha sempre elettrizzato.

