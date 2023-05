Nel corso di un’intervista per Vogue, Timothée Chalamet ha parlato di Wonka, il nuovo adattamento di La fabbrica di cioccolato in arrivo in tempo per Natale.

“Lavorare a qualcosa che avrà un giovane pubblico privo di cinismo è stata una grande gioia” ha commentato l’attore. “Ecco perché ero interessato. In un’epoca di retorica politica intensa, con così tante brutte notizie, questo film sarà come un pezzo di cioccolato, spero“.

Ha poi aggiunto, rivelando di aver nuotato in una vasca di vero cioccolato fuso per le riprese di una scena: “Questo è un Willy pieno di gioia, speranza e desiderio di diventare il più grande cioccolataio al mondo“.

Wonka è la pellicola originale di Paul King (Paddington) basata sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con Timothée Chalamet.

Il film sarà nelle sale ad dicembre.

Quanto attendete di vedere Timothée Chalamet alle prese con Wonka? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

