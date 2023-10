In un video di Insider, la capitana di una nave crociera Wendy Williams ha commentato le scene di Titanic riguardanti l’affondamento del transatlantico, paragonandole a come oggi verrebbe gestito un evento simile e giudicando molto verosimile il film di James Cameron.

Ecco le sue parole:

Non credo che l’equipaggio del Titanic si aspettasse L’iceberg. Mentre ora fa parte dell’addestramento. Per qualsiasi incidente a bordo, ci sono liste di controllo. Ma ci sono azioni iniziali per qualcosa che può comportare l’urto o l’incaglio o l’impatto con un’altra nave, e cioè la chiusura di tutte le porte stagne. Quelli che chiamavano compartimenti stagni in realtà non lo erano. Così hanno messo delle porte attraverso quelli che avrebbero dovuto essere compartimenti stagni. E quello che è successo è che la nave si è progressivamente allagata.

Se una nave dovesse subire un colpo, potrebbe esserci la necessità di trovarsi in un’area piena d’acqua o che si riempie d’acqua e dover fare esattamente quello che hanno fatto Jack e Rose. Purtroppo, arrivati in cima alle scale, erano bloccate. Questo non succede. Ci sono uscite di emergenza per le quali tutti sono addestrati. Bisogna fare un’esercitazione di emergenza. È consigliabile salire o scendere? Voglio dire, la nave sta affondando. Si fa quello che si deve fare. La lotta o la fuga entrano in gioco e si cerca di trovare il punto più alto prima di soccombere all’acqua.

Alcune persone, in una situazione in cui la nave non sta effettivamente affondando, scelgono di buttarsi in acqua come metodo più sicuro. Il mio punto di vista, e quello che dico a tutti durante la formazione, è che la vostra nave è la vostra più grande scialuppa di salvataggio. Non si vuole salire su una di quelle piccole barche a meno che non sia assolutamente necessario. In questo caso, molte persone sono morte perché non hanno potuto scendere in sicurezza dalla nave.