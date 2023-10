Toei Animation, lo studio giapponese dietro Dragon Ball, Slam Dunk e One Piece, ha in programma di aprire un ufficio europeo con sede in Italia. A seguire, poi, risponderanno all’appello degli uffici in America Latina, India e altre località internazionali.

A rivelarlo è stato il dirigente senior Shinohara Satoshi in occasione di un evento al TIFFCOM qualche giorno fa: “Abbiamo molto a cuore la velocità e la prontezza degli uffici locali” ha spiegato riferendosi alla riscoperta del potere dei mercati internazionali e del loro appetito per gli anime.

Gli introiti internazionali – ha spiegato – sono passati dal 20% del 2012 a più del 60% nel 2021, perciò non mancheranno investimenti nel caso di mercati grandi.

Ha poi spiegato che lo studio sta imparando dai suoi errori, portando l’esempio del franchise d’animazione Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco che ha definito un “fallimento spettacolare”.

Al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla sede italiana, ma vi terremo aggiornati.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate