ToeJam & Earl: Amazon sta sviluppando un film basato sul celebre videogioco della SEGA!

The Hollywood Reporter riporta che Amazon Studios, insieme alla Story Kitchen e alla Unanimous Media di Stephen Curry (star dell’NBA), sta sviluppando un film su ToeJam & Earl, videogioco degli anni ’90 della SEGA. Creato da Mark Voorsanger e Greg Johnson, il videogame ha come protagonisti due alieni rapper che arrivano sulla Terra alla ricerca di una cura per la malattia che sta eliminando il ritmo, il funk e il groove del loro pianeta natale.

Ormai un classico di culto, ToeJam & Earl ha avuto successo fin dalla sua uscita nel 1991, con una colonna sonora che attinge a piene mani dal jazz, dal funk e dall’hip-hop, e si è guadagnato due sequel: ToeJam & Earl in Panic on Funkotron e ToeJam & Earl III: Mission to Earth.

A scrivere la sceneggiatura del film troviamo Amos Vernon and Nunzio Randazzo, che si sono precedentemente occupati di Hotel Transilvania 4 (LEGGI LA RECENSIONE). Dmitri M. Johnson e Dan Jevons della Story Kitchen (Sonic- Il film) saranno i produttori, insieme a Curry e Erick Peyton della Unanimous Media, mentre Mike Goldberg sarà co-produttore. Timothy I. Stevenson, Jenelle Lindsay, Voorsanger e Johnson i produttori esecutivi.

Di seguito la sinossi del videogioco:

La Terra, narrano le leggende di ToeJam & Earl è il Paradiso dove ha avuto origine la musica che ha creato la loro cultura. Ma i nostri eroi non solo fanno naufragare la loro nave, ma scoprono che la Terra non è… beh, non è il paradiso che si aspettavano. Ma la musica, quella parte era vera. Inizia così la loro ricerca di quanta più musica possibile, nella speranza di salvare il loro pianeta e forse anche il nostro.

FONTE: THR