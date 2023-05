Al netto di uno spiacevole incidente di percorso che l’ha visto protagonista un anno fa, quando ha urlato rabbiosamente contro alcuni fan che avevano urtato sua moglie (ECCO TUTTI I DETTAGLI), Tom Hanks è generalmente apprezzato per la sua gentilezza o, per lo meno, per l’immagine basata sulla gentilezza e cordialità che trasmette all’esterno.

Durante un’intervista concessa alla BBC in occasione dell’arrivo nelle librerie del suo nuovo libro, The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, ispirato alla sua vera vita di attore, Tom Hanks ha spiegato che, talvolta, anche lui ha dei comportamenti non proprio “simpatici” mentre si trova sul set di una qualche pellicola.

Ho avuto ogni genere di comportamento sgradito su un set. Non tutti sono necessariamente al loro meglio in ogni singolo giorno di lavoro sul set di una produzione. Ci sono stati giorni difficili in cui cercavo di essere professionale mentre magari la mia vita andava a rotoli in svariati modi differenti e quello che mi veniva chiesto sul set era di essere divertente, affascinante e amorevole anche se mi sentivo letteralmente agli antipodi.

FONTE: BBC

