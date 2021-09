LEGGI ANCHE – I 10 anni di Thor sono tutti nelle sopracciglia bionde di Chris Hemsworth

Sono passati ormai dieci anni dall’arrivo nei cinema di, il cinecomic diretto da Kenneth Branagh che ha lanciato le carriere di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston. C’è chi sicuramente ricorderà un aneddoto relativo al casting. Inizialmente, Tom Hiddleston, che aveva già collaborato insieme a Kenneth Branagh in TV con Wallander e a teatro con Ivanov, era stato provinato proprio per il ruolo di Thor, ma poi il regista e attore britannico ha avuto l’intuizione: il giovane attore aveva tutto quello che serviva per dare vita a un personaggio come

Eccoci arrivati all’oggi e a un video che, recentemente, è stato diffuso dalla Disney su YouTube a margine della promozione stampa di Loki, la serie TV targata Marvel Studios proposta in esclusiva su Disney+. Nel filmato Tom Hiddleston racconta, chiaramente in maniera ironica, perché alla fine la divisione cinematografica della casa delle Idee abbia deciso di affidare a Chris Hemsworth la parte del Dio del Tuono:

A un certo punto dell’allenamento – c’era questa lavagna che stava se non ricordo male nella palestra degli stunt, c’era questa lista di esercizi da fare, tipo 1000 metri al vogatore, 100 pull-up, 100 push-up, 100 squat, che andavano fatti in un determinato tempo. Ecco che Chris Hemsworth scrive il suo sulla lavagna. Ho pensato “Ok ci proverò anche io”. Ma non sono riuscito a fare più di 15 pull-up ed è questa la ragione per cui lui è stato ingaggiato come Thor!

Ritroveremo Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder, il nuovo film di Taika Waititi.

Il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

