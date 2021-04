In una recente intervista con Empire, diffusa da Digital Spy è tornato a parlare della prima volta che scoprì della morte di Loki avvenuta in Avengers: Infinity War

“Era la prima scena che venne a mente ai fratelli Russo” ha commentato l’attore. “Me ne parlarono in persona quando andai a discutere con [il presidente dei Marvel Studios] Kevin [Feige] della storia di Thor: Ragnarok. Era maggio 2016“.

Ha poi proseguito:

Perciò conoscevo, prima ancora di iniziare Ragnarok, la mia fine dei giochi… scusate il gioco di parole. Poi arrivò quel momento, furono 3 giorni nel 2017, era primavera, andai ad Atlanta e c’era un’atmosfera bellissima sul set, c’erano persone che conoscevo sin dai primi giorni alla Marvel.

Quando fu il momento di incontrare Josh Brolin, interprete di Thanos, l’attore rimase spiazzato:

Ricordo di averlo incontrato non appena atterrato, prima di iniziare le riprese. Mi avvolse in un grosso abbraccio e mi disse: “Mi dispiace tanto, amico mio”. Fu un bel giorno, un bel momento.

Rivedremo Tom Hiddleston nella serie di Loki su Disney+ attesa per l’11 giugno.

La serie, creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty e co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) segue le vicende di Loki in una timeline creata dagli eventi di Endgame. Recentemente è stato confermato che dovrebbe trattarsi di uno di quei progetti televisivi Marvel per i quali sono previste più stagioni.