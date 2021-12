Spider-Man: No Way Home

Mi sembra l’esempio perfetto del fatto che qualsiasi cosa uno dica, verrà sempre fraintesa, e alla fine non si sa mai quale sia la verità. Non so quale sia il futuro di Spider-Man. Non so neanche se vi farò parte. Spider-Man vivrà sempre dentro di me, e so che Amy Pascal e la Sony vogliono capire insieme quale sarà il prossimo capitolo di Spider-Man. Se lo interpreterò io, sarò veramente entusiasta, ma se sarà il momento di andarmene, sarò molto fiero del lavoro svolto. In quell’intervista ho detto che “se dovessi interpretare Spider-Man ancora quando avrò trent’anni, allora avrò fatto qualcosa di sbagliato”, chiaramente intendevo dire che io darei l’opportunità a qualcun altro di cambiare il significato di cosa significhi essere Spider-Man. Spider-Man potrebbe essere più diversificato, potrebbe essere una ragazza – qualsiasi cosa. Questo è quello che cercavo di dire, e grazie al giornalista per aver cambiato le mie parole, l’ho davvero apprezzato (sarcasmo).

Qualche giorno fa abbiamo segnalato come, durante un lungo profilo su di lui su GQ, Tom Holland abbia spiegato di non riuscire a vedersi a interpretare Spider-Man dopo i trent’anni . All’epoca noi abbiamo parlato di “indecisione”, ma molti magazine hanno ripreso la notizia affermando che l’attore avrebbe sostanzialmente già appeso il costume dell’uomo ragno al muro. Ecco quindi che, parlando a Extra in occasione dell’uscita di, l’attore ne ha approfittato per chiarire la questione:

Vi ricordiamo che il cinecomic realizzato in tandem dai Marvel Studios e dalla Sony sarà nei cinema dello stivale a partire dal prossimo 15 dicembre.

