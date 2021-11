Spider-Man: No Way Home

GQ ha dedicato un lungo speciale a, che il 15 dicembre vedremo in

Nello speciale c’è anche un passaggio in cui Joe Russo, che ha lavorato con l’attore a più progetti Marvel, lo ha definito in sostanza un erede di Robert Downey Jr:

Tom sta prendendo il posto occupato da Robert Downey Jr. alla Marvel, ovvero quello di personaggio preferito, e per molti versi l’anima dell’universo Marvel.

Nella stessa intervista si parla del finale di Spider-Man: No Way Home, modificato su suggerimento di Holland:

Il giorno che abbiamo girato il gran finale ho detto: “Questa scena climax è vera caz*o? Sta succedendo davvero? È pazzesco“.

Il problema è che non era convincente:

Continuavo a fermarmi e a dire: “Mi dispiace tanto, ma non credo in quello che sto dicendo“.

Il regista lo prese da parte e Holland gli disse: “Quello non sono io, la scena è sbagliata“:

Ci siamo messi a rivederla e abbiamo trovato un’altra idea. Poi l’abbiamo proposta agli sceneggiatori, hanno riscritto la scena e così è perfetta.

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

