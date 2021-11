Spider-Man: No Way Home

Lace lo aveva promesso ed è stata di parola: parliamo, naturalmente, del trailer finale di, il terzo film dell’Arrampicamuri Marvel diretto dae realizzato, in partnership, dalla Sony e dai Marvel Studios.

E se già il primo tailer visto alla fine di agosto aveva fatto “esplodere l’internet” grazie alla presenza, palese o allusa, di svariati personaggi provenienti anche dagli Spider-Man di Sam Raimi e Marc Webb, non dubitiamo del fatto che anche questo nuovo filmato promozionale, che arriva a un mese dalla release del blockbuster, terrà banco nelle prossime ore. Potete trovarlo nella parte superiore di questa pagina o, in lingua originale, qui sotto!

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Prossimamente si apriranno le prevendite, noi vi terremo aggiornati perché stiamo ovviamente organizzando una grande proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema per quella sera. A questo proposito vi invitiamo ad abbonarvi al nostro canale Twitch o a BadTaste+ per accedere al nostro canale Discord per le ultime notizie su questo evento!

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Cosa ne pensate del trailer finale di Spider-Man: No Way Home? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto, a patto di essere abbonati a BadTaste+.

Volendo, potete abbonarvi “gratuitamente” BadTaste+ collegando il vostro account Amazon Prime a Twitch. Ogni abbonato ad Amazon Prime ha infatti a disposizione, ogni mese, un abbonamento gratuito (che va poi rinnovato manualmente a ogni scadenza) da destinare a un canale Twitch a scelta. Qualora fosse proprio BadTaste quello che sceglierete di supportare, potrete poi collegare il vostro profilo Twitch a BadTaste+ e avere accesso ai nostri contenuti sotto paywall.