Fra pochi giorni potremo scoprire se, Tobey Maguire e Andrew Garfield s’incontreranno davvero in scena in, l’attesissimo blockbuster dei Marvel Studios e della Sony Pictures.

Intanto però, durante la promozione stampa della pellicola, Tom Holland ha svelato (via BBC 1) che l’incontro, fuori dalle scene del kolossal, c’è già stato sotto forma di chat di gruppo su WhatsApp.

Abbiamo davvero un gruppo su WhatsApp. Non so bene come sia nato, nel senso tempo fa incontrai Tobey Maguire al ristorante giapponese e mi feci dare il suo numero. Poi mi pare di aver proposto qualcosa tipo “Ragazzi, non possiamo limitarci ad avere i nostri reciproci numeri di telefono e non avere una chat di gruppo”. Solo che penso di essere l’unico ad averci mai parlato. Che succede agli altri Spider-Man?

Qualche ora fa, vi abbiamo fatto vedere la prima scena della pellicola con Tom Holland. La potete trovare in questo articolo.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale della pellicola in arrivo fra qualche giorno nei cinema di – quasi – tutto il mondo:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.