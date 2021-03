Per GQ ha fatto un tuffo nel passato ricordando il suo provino perin

L’attore ha già raccontato l’esilarante gaffe fatta con Robert Downey Jr. ed è tornato a parlarne nel dettaglio con il giornale:

Ovviamente ero molto nervoso, sarebbe stato strano il contrario. Poi fortunatamente successe una cosa che riuscì a far allentare la tensione quel giorno. Vidi Ant e Joe [Russo] e subito dopo Downey nella stanza del provino. Andai da lui, mi presentai e ricordo di aver pensato: “Che strano. Non ha l’aspetto che immaginavo e che ricordavo”. Gli strinsi la mano e gli dissi: “È un piacere incontrarti”, approfittai per parlare della grande occasione, del significato di quel momento… poi la porta si aprì ed entrò il vero Robert Downey Jr. Avevo parlato con la sua controfigura per tutto il tempo. La cosa riuscì ad allontanare la mia ansia, perciò quando incontrai Downey risultai molto più a mio agio e tranquillo.