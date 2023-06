Durante un’intervista con AP, Tom Holland ha svelato quale crede sia il miglior film di Spider-Man in assoluto.

“Credo che il primo film di Spider-Verse sia il miglior film di Spider-Man che sia stato mai realizzato” ha ammesso l’attore. “Sono fiero di tutte le persone che ci hanno lavorato, Amy Pascal è come una mamma per me. Dovevo andare come suo accompagnatore [alla premiere di Across the Spider-Verse], ma non ho potuto perché sono qui a lavorare. Ma sono così fiero di loro e sono così emozionato per il secondo film. Sono sicuro che ripagherà le aspettative e non vedo l’ora“.

L’attore ha inoltre confermato che ci sono state “riunioni” legate a Spider-Man 4, ma il film è in pausa.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate