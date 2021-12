Spider-Man: No Way Home

rompono il silenzio sul finale di No Way Home.

Con Spider-Man: No Way Home si sta ripetendo, per ovvie ragioni, un iter molto simile a quello che abbiamo constatato, al tempo, con i due Avengers dei fratelli Russo, Infinity War ed Endgame: trascorse, giorno più, giorno meno, due settimane dall’uscita della pellicola, i vari talent del film hanno cominciato a parlare a viso aperto della storia con delle interviste ricche di spoiler.

Ora a parlare dei toni decisamente agrodolci del finale di Spider-Man: No Way Home sono Tom Holland e Zendaya, gli interpreti di Peter Parker ed MJ che, dal sito ufficiale della Marvel, hanno detto:

Zendaya: In realtà ho odiato fare queste interviste in cui mi dicevano “Il film è così divertente”. Personalmente ho pianto per tutto il film. E la prima cosa che ho detto quando abbiamo finito è stata “È tremendamente triste“. Holland: È Brutale. È duro. È così agrodolce.

Ricordiamo che le interviste realizzate dalla stampa internazionale insieme ai talent del blockbuster sono state fatte dopo la visione di una preview di soli 40 minuti del film che, naturalmente, non conteneva le svolte della trama più tragiche.

Il tutto prosegue:

Zendaya: Dici che è tosto? Per me è proprio più agro che dolce. Ha perso tutte le persone che ama… Holland: … che ora sono al sicuro e vive Zendaya: Ma sono nell’Universo Cinematografico Marvel! Non sono mai al sicuro!

In un articolo di ieri, abbiamo riportato le dichiarazioni dei due sceneggiatori del kolossal, Chris McKenna e Erik Sommers, focalizzate proprio sul finale della pellicola e sulle eventuali implicazioni future della cosa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda!

