Tom Sizemore è morto: l’attore aveva 61 anni

Tom Sizemore, attore visto in Assassini Nati di Oliver Stone, Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e Heat di Michael Mann è morto.

L’attore era in coma dopo aver subito un infarto lo scorso 18 febbraio che gli aveva causato un aneurisma cerebrale. Già qualche giorno fa, tramite il manager dell’attore Charles Lago, era arrivata la comunicazione secondo cui per i medici non c’erano più speranze, e pertanto consigliavano l’impiego di sedazione palliativa.

La notizia del suo decesso è stata confermata sempre dal manager Charles Lago. Tom Sizemore è morto mentre si trovava all’ospedale St Joseph’s con, al capezzale, suo fratello Paul e i suoi figli gemelli di 17 anni, Jayden e Jagger.

Lago ha detto in una dichiarazione ufficiale che:

La famiglia Sizemore è stata confortata dalle centinaia di messaggi di supporto e affetto mostrati verso il suo figlio, fratello e padre. Ora chiedono che venga mantenuta e rispettata la privacy che viene richiesta in questo momento così difficile.

Dopo aver ottenuto ruoli di secondo piano in film come “Point Break” e “Wyatt Earp”, Tom Sizemore è diventato una presenza regolare nei film della Hollywood anni ’90, finendo per lavorare con registi come Michael Mann, Martin Scorsese, Peter Hyams, Carl Franklin, Oliver Stone, Ridley Scott e Michael Bay.

Nel 2007 è stato arrestato per possesso di metanfetamine e ha parlato della sua dipendenza a programmi come Celebrity Rehab with Dr. Drew” e “Dr. Phil”.

