Tomb Raider: Edgar Wright vuole Aubrey Plaza come nuova Lara Croft

Un paio di settimane fa, abbiamo appreso che il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander non si farà e che i diritti della saga sono all’asta.

A quanto pare tra i problemi che hanno indotto prima allo slittamento del progetto e poi alla sospensione ci sarebbero state delle divergenze creative tra Alicia Vikander e la regista e sceneggiatrice Misha Green a proposito dell’ultima stesura della sceneggiatura nonché le preoccupazioni della Mgm sul budget (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Chiaramente, quando qualcuno si aggiudicherà i diritti di sfruttamento del marchio e annuncerà il nuovo reboot, queste informazioni verranno comunicate in pompa magna. Intanto però c’è chi, come Edgar Wright, ha già in mente chi potrebbe interpretare la nuova Lara Croft: Aubrey Plaza.

L’aneddoto è stato raccontato dalla stessa attrice ospite da Jimmy Fallon. Tutto nasce dal fatto che il filmmaker aveva evidentemente scambiato le immagini della nuova pellicola di Aubrey Plaza, Emily the Criminal, in cui come potete vedere qua sotto la star ha un look “da avventuriera”, per qualcosa collegato a Tomb Raider.

L’attrice spiega:

Il mio amico Edgar Wright l’ha visto e mi ha scritto dicendo “Oh santo cielo, ma sei la nuova Lara Croft? Sei nel nuovo Tomb Raider?”. Io gli ho spiegato che no, si trattava del mio nuovo film Emily the criminal. Pensava davvero che fossi stata ingaggiata per il nuovo Tomb Raider. E, ora come ora, stanno davvero cercando qualcuno per interpretarla.

Aubrey Plaza, lo ricordiamo, figurava nel cast del film di Edgar Wright Scott Pilgrim Vs. the World nei panni di Julie Powers.

FONTE: Jimmy Fallon su YouTube