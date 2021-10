Secondo quanto rivelato da Deadline affiancherà Jamie Foxx nel cast di, progetto targato Amazon diretto da Maggie Betts. Jones va a sostituire il precedentemente annunciato Harrison Ford, che ha dovuto rinunciare al lavoro.

Doug Wright si è occupato della sceneggiatura del progetto che verrà prodotto da Amazon Studios, Bobby Shriver Inc. e dalla Double Nickel Entertainment.

Il lungometraggio sarà basato sull’articolo del New Yorker di Jonathan Harr e sulla storia vera di un proprietario di pompe funebri in bancarotta che decide di citare in giudizio un uomo d’affari rivale per un accordo andato male, assumendo un esuberante avvocato per gestire il caso.

Negli ultimi anni abbiamo visto Jones in progetti come C’era una truffa ad Hollywood, Wander, Ad Astra, È solo l’inizio, Attacco alla verità – Shock and Awe, Mechanic: Resurrection, Jason Bourne, Criminal, The Homesman, Cose nostre – Malavita, Lincoln, Emperor, Il matrimonio che vorrei e Men in Black 3.

Foxx è apparso ultimamente invece in Project Power, Il diritto di opporsi, Robin Hood – L’origine della leggenda e in Baby Driver – Il genio della fuga.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto Amazon con Tommy Lee Jones e Jamie Foxx? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!