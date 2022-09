Top Gun: Maverick arriva in 4K, Blu-Ray e Dvd dal 31 ottobre

La Paramount ha reso noti i dettagli della release home video su supporto fisico di Top Gun: Maverick, il film campione d’incassi di Joseph Kosinski con Tom Cruise che sarà disponibile in 4K, Blu-ray e Dvd a partire dal prossimo 31 ottobre.

Trovate tutti i dettagli sulle varie edizioni disponibili qua sotto!

TOP GUN: MAVERICK IN ARRIVO IL 31 OTTOBRE 2022 IN DVD, BLU-RAY, 4K ULTRA HD + BLU-RAY E IN DUE EDIZIONI STEELBOOK™ 4K UHD + BLU-RAY

Non perderti anche il cofanetto completo dei due film del franchise con la Top Gun – 2 Film Collection disponibile il 31 ottobre in DVD, 4K Ultra HD + Blu-ray.

MILANO, 02 settembre 2022 – Tom Cruise è la star assoluta del fenomeno globale TOP GUN: MAVERICK, il film n. 1 del 2022 con oltre 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale e il film con il maggior incasso dell’acclamata carriera dell’attore/produttore. Definito “spettacolare” (Brian Truitt, USA Today), “mozzafiato” (Don Kaye, Den of Geek) e “strabiliante” (Sean O’Connell, Cinemablend), TOP GUN: MAVERICK arriva in edizione Standard in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray e in due edizioni SteelBook™ 4K Ultra HD + Blu-ray il 31 ottobre 2022 grazie a Paramount Home Entertainment e PLAION Pictures. In aggiunta, tutti i fan del franchise non possono perdersi la TOP GUN – 2 Film Collection, disponibile sempre il 31 ottobre 2022, in edizione Standard DVD e Blu-Ray + 4K Ultra HD.

L’edizione 4K Ultra HD + Blu-ray di TOP GUN: MAVERICK porterà i fan dietro le quinte del grande successo globale grazie a numerosi contenuti extra ricchi di azione. Assisti all’intenso programma di addestramento al volo del cast, scopri come i filmmaker hanno catturato le sequenze aeree più spettacolari di sempre e sono stati superati i limiti di velocità Mach-10 con un velivolo sperimentale appositamente progettato per il film. Inoltre nei contenuti bonus, Tom Cruise condivide la sua passione per l’Aviazione mentre pilota il suo aereo e racconta la sua incredibile carriera al 75° Festival di Cannes. Infine, goditi due video musicali di Lady Gaga e degli OneRepublic.

Il disco 4K Ultra HD vanta qualità video Dolby Vision™ High Dynamic Range (HDR), che offre maggiore luminosità e contrasto, oltre a una gamma più completa di colori intensi.* Il film sarà disponibile anche in SteelBook™ 4K Ultra HD + Blu-ray presso rivenditori selezionati e in edizione SteelBook™ 4K Ultra HD + Blu-ray con magnete lenticolare in esclusiva su Amazon.it.

TOP GUN: MAVERICK – Contenuti extra Edizione 4K Ultra HD

Cleared For Take Off – Assisti al più intenso programma di addestramento cinematografico, mentre il cast si prepara per le riprese sfidando la forza di gravità con un aereo da combattimento.

Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick – Preparati a prendere il volo dietro le quinte con il cast e la troupe di Top Gun: Maverick in un viaggio per catturare le sequenze aeree più spettacolari di sempre!

A Love Letter To Aviation – Tom Cruise condivide la sua passione per l’Aviazione pilotando il suo aereo, un P-51 Mustang della Seconda Guerra Mondiale, l’aereo Top Gun di quell’epoca.

Forging The Darkstar – Spingendosi oltre i limiti di Mach-10, il futuro dell’aviazione viene svelato attraverso un impressionante velivolo sperimentale appositamente progettato per il film.

Masterclass with Tom Cruise – Cannes Film Festival – Tom Cruise parla della sua incredibile carriera in occasione del 75° Festival di Cannes.

“Hold My Hand” – Lady Gaga Music Video – Guarda il video musicale di Lady Gaga, performance di punta della colonna sonora di Top Gun: Maverick.

“I Ain’t Worried” – OneRepublic Music Video – Guarda il video musicale della nuova canzone originale degli OneRepublic.

TOP GUN: MAVERICK – Contenuti extra Edizione Blu-ray

Il Blu-ray di TOP GUN: MAVERICK include i seguenti contenuti extra: “Cleared For Take Off,” “Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick,” “A Love Letter To Aviation,” “Forging The Darkstar,” e due video musicali.

TOP GUN: MAVERICK – Contenuti extra Edizione DVD

Il DVD include i seguenti contenuti extra: “Cleared for Take Off”, “Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick”, “A Love Letter to Aviation.”

