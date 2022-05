In occasione della premiere mondiale di, la pellicola di Joseph Kosinski con Tom Cruise in arrivo, solo al cinema, a partire dal 25 maggio, la Paramount ha annunciato di aver siglato una partnership con YouTube che consentirà, a chi lo vorrà di assistere in diretta al livestream dell’evento.

Qua sotto potete scoprire tutto quello che c’è da sapere grazie al comunicato stampa.

PARAMOUNT ANNUNCIA L’ESCLUSIVA PARTNERSHIP CON YOUTUBE PER LA CELEBRAZIONE DEL LIVESTREAM GLOBALE DEL NUOVO FILM

DI PARAMOUNT PICTURES TOP GUN: MAVERICK

Paramount celebra la premiere dell’attesissimo Film Paramount Pictures, Top Gun: Maverick,

con un evento in livestream su quasi 150 canali YouTube in tutto il mondo

beneficiando della risonanza dei suoi brand, tra cui MTV, Comedy Central, BET e altri

In Italia i fan potranno sintonizzarsi sui canali YouTube di MTV e Comedy Central a partire dalle 00:30 di giovedì 5 maggio per seguire la diretta in lingua originale

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) (“Paramount”) ha annunciato una partnership esclusiva con YouTube per trasmettere in live streaming l’evento della premiere mondiale del nuovo film di Paramount Pictures, Top Gun: Maverick.

Prodotto da MTV News e Velocity, i corrispondenti di MTV News Josh Horowitz, Dometi Pongo e Simone Boyce condurranno il livestream e offriranno ai fan a casa la possibilità di vedere contenuti esclusivi e momenti del red carpet in diretta dall’evento di anteprima che si terrà a San Diego il 4 maggio. Tra i presenti anche membri del cast e talenti creativi tra cui: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Joe Kosinski (regista), Jerry Bruckheimer (produttore) e altri.

Paramount potrà beneficiare della sua risonanza globale su YouTube e grazie al suo ampio portafoglio di brand distribuirà l’evento in tempo reale ai milioni di abbonati ai canali del marchio Paramount, tra cui MTV, Comedy Central, BET e altri. L’evento utilizzerà la nuova funzione Live Redirect di YouTube grazie alla quale il pubblico globale verrà indirizzato al livestream da quasi 150 canali YouTube a marchio Paramount.

“Attraverso la nostra partnership con YouTube, per la prima volta, Paramount beneficerà appieno della risonanza collettiva dei canali YouTube globali dei nostri brand. Il franchise di Top Gun ha una portata davvero mondiale ed è un cult amato dai fan di tutto il mondo. Attraverso il livestream dell’evento di punta di Top Gun: Maverick, ci collegheremo con il pubblico di tutto il mondo in modo inclusivo e coinvolgente”, ha dichiarato Lee Sears, Executive Vice President e Head of Velocity International, e General Manager of International Events, Digital, Ad sales & Integrated Marketing, di Paramount Global.

“Questo evento in livestream permetterà un utilizzo estremamente innovativo della rete globale di canali YouTube di Paramount”, ha dichiarato Fede Goldenberg, Global Head of TV & Movie AVOD Partnerships, YouTube. “Siamo davvero orgogliosi di collaborare con un marchio così iconico e creare un’esperienza che delizierà i fan di tutto il mondo e dare l’accesso esclusivo al red carpet di Top Gun: Maverick”.

La partnership comprende anche il coinvolgimento di alcuni creator di YouTube, come Ian Boggs, che parteciperà di persona alla celebrazione sul red carpet dell’evento e offrirà agli iscritti momenti esclusivi dietro le quinte. I channel manager regionali di tutto il mondo interagiranno in diretta con i fan dei canali YouTube di MTV nelle loro lingue native, per offrire ai fan un’esperienza globale ancora più coinvolgente e inclusiva. Il livestream sarà promosso sul carosello di Google TV e ci sarà una proiezione esclusiva per i creatori nel mese di maggio.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.