Ospite di un’intervista video di Vanity Fair, Chris Hadfield, astronauta in pensione, ha commentato Top Gun: Maverick (LEGGI LO SPECIALE), lodando il film e l’interpretazione di Tom Cruise.

Hadfield spiega:

Adoro questo film. Non conosco un miglior film sui piloti in volo che sia mai stato realizzato. Complimenti alle persone che hanno realizzato questo film, soprattutto a Tom Cruise. La scena alla fine, quando Tom vola su un P-51 Mustang, è il Mustang di Tom. Come se fosse un vero pilota.

C’è un piccolo tocco delizioso che Tom Cruise ha inserito [durante la sequenza di Darkstar], quando, mentre è in fase di rullaggio per il decollo, dice: “Ho informazioni Alpha“. Ciò significa che ha ascoltato la registrazione che dice quali sono le condizioni meteorologiche e quale pista è attiva, in modo che la torre non debba ripeterglielo. Non c’era bisogno che fosse nel film, ma è reale e adoro quella scena.