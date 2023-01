È Top Gun: Maverick, il film di Joesph Kosinski con Tom Cruise, a guidare la classifica di Rotten Tomatoes dei film “meglio recensiti” del 2022 (LEGGI LA RECENSIONE).

La classifica è stata fatta seguendo la percentuale di recensioni positive avute dai vari film presenti nella chart al 31 dicembre del 2022. Ricordiamo che la percentuale proposta da Rotten Tomatoes viene effettuata tenendo conto di quante sono le recensioni positive e negative ottenute da una data pellicola e non si tratta di una media dei voti.

A seguire potete scoprire la Top Ten, guidata appunto da Top Gun: Maverick, dei film meglio recensiti dello scorso anno:

1 – Top Gun: Maverick

2 – Gli spiriti dell’isola

3 – Everything Everywhere All at Once

4 – Pinocchio di Guillermo del Toro

5 – Red

6 – Happening

7 – The Batman

8 – Fire of love

9 – Marcel

10 – Til

Potete scoprire le altre posizioni della classifica direttamente su Rotten Tomatoes.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale di Top Gun: Maverick:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate di questa classifica? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!