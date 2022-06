Cheavrebbe avuto un buon riscontro di pubblico era quasi scontato, data la presenza di, ma che sarebbe finito per ottenere un riscontro commerciale e critico così elevato non era poi così ovvio.

Se avete seguito l’andamento del box-office del lungometraggio sapete già che, con tutta probabilità, è destinato a diventare il primo progetto con Tom Cruise a superare il miliardo di dollari d’incasso.

E della straordinaria performance del blockbuster ha parlato anche il CEO della Paramount Pictures Brian Robbins in una chiacchierata fatta con Variety durante la quale ha candidamente ammesso che nessuno, in seno allo studio, aveva previsto un trionfo di così larga portata per il film.

Quando gli viene chiesto il motivo del successo di Top Gun: Maverick il dirigente spiega:

Mentirei se ti dicessi che avevamo previsto che il film avrebbe esordito con 160 milioni infrangendo tutti i record che ha infranto. Sicuramente il fattore nostalgia ha giocato a suo favore, ma il nostro team è stato anche bravissimo nel riuscire a fare quello che molti pensavano non avremmo fatto, ovvero portare gli under 35 in sala a vederlo.

Ed è proprio sul come Top Gun: Maverick sia riuscito a catalizzare l’attenzione di una fascia di pubblico che non era neanche nata ai tempi dell’uscita della prima pellicola che si focalizza la successiva considerazione di Robbins:

Abbiamo allestito una campagna digitale strepitosa che ha elettrizzato gli spettatori più giovani e abbiamo anche un cast giovane capitanato da Miles Teller. Con tutti i cinque film che abbiamo avuto finora nel 2022, abbiamo sbloccato e sfruttato il potere dell’intera compagnia. E con ciò intendo tutti gli asset della Paramount, sia che si tratti di CBS Sport – la partita inaugurale della AFC si è aperta con un pezzo di due minuti su Top Gun: Maverick – o di quello che siamo stati in grado di fare con il network di MTV in giro per il mondo anche in relazione alla promozione della canzone di Lady Gaga composta per il film, “Hold My Hand”.

Il nostro team marketing, guidato da Marc Weinstock, ha fatto un lavoro egregio. Ma il merito va tutto al lavoro fatto dal nostro regista, Joseph Kosinski, il nostro produttore, Jerry Bruckheimer, e, naturalmente Tom Cruise. Abbiamo per le mani un film che si trova in quella situazione davvero rara in cui le reazioni di critica e pubblico sono le stesse.