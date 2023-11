Non ci sono ancora sviluppi sostanziali sulla causa intentata da Shosh e Yuval Yonay, eredi dello scrittore Ehud Yonay, autore dell’articolo di giornale che ispirò Top Gun di Tony Scott, contro la Paramount.

Lo studio, ricordiamo, era stato accusato di aver completamente ignorato una richiesta di cessazione e di non aver provveduto quindi a “riacquisire i diritti cinematografici e ausiliari della storia di Yonay protetta da diritto d’autore prima del completamento e dell’uscita del sequel derivato del 2022“.

La Paramount, dal canto suo, aveva sostenuto di aver “completato a sufficienza” la lavorazione del seguito prima della data di scadenza appellandosi così all’eccezione su opere derivate. Ad agosto, poi, aveva presentato un’istanza per archiviare la causa sulla base del fatto che Top Gun: Maverick fosse un racconto fittizio che “non ha praticamente niente in comune con l’articolo in oggetto e che i fatti e le idee nell’articolo non possono essere protette da diritto d’autore”.

Nell’istanza si leggeva:

Piloti che amano volare, dediti a una causa e competitivi, sono menzionati nell’articolo, ma i querelanti non possono godere di monopolio su questi fatti solamente perché Yonay ne ha parlato in un suo articolo.

In una nuova dichiarazione rilasciata pochi giorni fa, il regista Joseph Kosinski ha dovuto chiarire dove avesse preso ispirazione per una scena nel film. Gli eredi sostengono che il regista abbia copiato l’idea di Maverick che offre a tutti da bere al bar dopo aver messo il cellulare sul bancone, mentre Kosinski ha dovuto spiegare formalmente di aver avuto l’idea dopo aver personalmente visitato un bar alla base.

Lo studio ha sottolineato, in una nuova istanza, che alcune idee e fatti così generali non possono essere per leggere protette da diritto d’autore.

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte

Classifiche consigliate