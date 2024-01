In occasione di un’intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, Joseph Kosinski è tornato a parlare di Top Gun: Maverick e nello specifico dell’assenza di Meg Ryan, che nel primo film interpretava Carol Bradshaw.

“Avrei amato lavorare con lei, ma da un punto di vista narrativo Carole non doveva essere in questo mondo, sia per Rooster che per Maverick” ha commentato il regista. “Come scopriamo in seguito, uno dei suoi desideri era che Rooster non volasse più, e se fosse rimasta nei paraggi avrebbe complicato le cose. È stata una di quelle scelte difficili che devi prendere quando racconti una storia come questa”.

