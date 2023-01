Top Gun: Maverick: il regista rivela quando ha capito che il film avrebbe funzionato col pubblico

Top Gun: Maverick, la pellicola di Joseph Kosinski con Tom Cruise, ha dominato il botteghino del 2022 e conquistato il cuore del pubblico e della critica.

Il lungometraggio, lo ricordiamo, è stato tenuta al caldo per diverso tempo: la Paramount e Tom Cruise non hanno voluto cedere alle sirene dello streaming e hanno preferito attendere che la situazione pandemica rendesse possibile la distribuzione nei cinema. Una scelta che si è rivelata decisamente saggia.

Joseph Kosinski ha raccontato di aver capito che la pellicola avrebbe funzionato presso il grande pubblico in un momento ben preciso: quando è stata mostrata integralmente nel corso della CinemaCon del 2022.

Il primo momento in cui ho realizzato che il film poteva funzionare era alla CinemaCon. Dopo che avevamo tenuto il film “a riposo” per due anni era la prima volta che lo mostravamo a un autentico pubblico. Ero a Las Vegas con un po’ di gente che lavora nel settore e un po’ di critici… le reazioni durante il film, potevi letteralmente sentirle. Potevi avvertire chiaramente che il pubblico stava gradendo. E così, a quel punto, ho cominciato a pensare che il film avrebbe potuto… Il pubblico rideva alle battute e tirava su con il naso in certe scene. È stata la prima volta in cui ho pensato che “Wow, sembra andar bene”. Poi c’è stata questa costante per sei mesi. È stato grandioso.