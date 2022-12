Quando Top Gun: Maverick era da poco arrivato nelle sale cinematografiche abbiamo avuto la possibilità di parlare dell’accordo fatto dalla Paramount e dalla produzione del kolossal con Tom Cruise insieme al Pentagono. Una collaborazione chiaramente necessaria data la tematica del film e il bisogno d’impiegare veri aerei militari americani per le riprese del lungometraggio (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il regista di Top Gun: Maverick ha recentemente spiegato un piccolo e divertente “retroscena” di questo accordo collegato alla ben nota scena del Darkstar di cui già, mesi fa, si è chiacchierato alquanto perché, inizialmente, si pensava mostrasse il vero prototipo di un velivolo ipersonico top secret, informazione, questa, che è stata poi smentita dai produttori del film (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Joseph Kosinski ha raccontato di aver dovuto lottare per inserire quel passaggio nella pellicola e di essere poi stato messo a conoscenza del fatto che la lavorazione di quella specifica scena avrebbe attirato l’attenzione di occhi – anzi, satelliti – indiscreti.

La scena del Darkstar, con quell’hangar. Sono andato alla China Lake Naval Air Station che è una base della Marina situata nel deserto. Sono alquanto sicuro che ci si passa vicino in macchina quando si guida verso Mammoth. Sta sulla destra e comprende una gigantesca porzione di deserto. Stavo facendo un tour della base cercando un hangar per la scena del Darkstar. Mi dissero “Puoi fare tutte le foto che vuoi, basta che non punti la tua macchina fotografica laggiù”. Guardo e vedo che c’è quest’hangar molto interessante con una torre, del filo spinato intorno e una porta blu. Al che domando “Cosa c’è lì dentro” e loro “Non pensarci neanche, non potrai mai e poi mai girare lì dentro. Non scattare foto e non guardarlo neanche !”. Chiedo se possiamo passarci vicino con la macchina a patto di non scattare foto. E mi ci hanno portato.

Poi aggiunge:

Così ci andiamo, ci passiamo vicino, lo osservo e capisco che era la location perfetta. Cioè era un hangar top secret dentro una base top secret. Mi metto a spiegare quello che volevamo fare “Abbiamo questa scena con questo aereo supersegreto che viene tirato fuori di notte e questo sarebbe davvero il posto perfetto per girare”. Poi mi dicono “Beh, non c’è nulla di sorprendente nel tuo voler girare in quella particolare struttura” e io deluso “Amico, sì, davvero. Sarebbe grandioso poter girare lì, che peccato che non si possa fare”. Un paio di giorni dopo ricevo una telefonata. Dalla base mi dicono “Ok, se ci dici quando intendi girare le scene, sposteremo quello che si trova lì dentro da un’altra parte un paio di giorni prima del tuo arrivo, così avrai il tuo hangar”. Ed è così che siamo finiti a girare davvero all’interno dell’hangar top secret dove abbiamo messo il Darkstar che avevamo costruito realmente.

Ed è a questo punto che le cose si fanno davvero interessanti:

Quando l’abbiamo tirato fuori per le riprese, mi è stato detto che certi satelliti di proprietà di certi paesi si sono davvero spostati nello spazio per piazzarsi sopra la base e scattare delle foto. Sono stati in grado di tracciare la cosa che è una roba straordinaria. Se fossero in grado di zoomare molto vicino, avrebbero visto che c’era Tom Cruise nel cockpit, una roba alquanto notevole.

Trovate tutte le informazioni sul film con Tom Cruise nella nostra scheda.

FONTE: Collider