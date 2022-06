In una recente intervista con THR ha parlato del suo lavoro di coordinatore delle riprese aeree per. Inizialmente scelto per essere un operatore, LaRosa è stato premiato dalla produzione per la sua professionalità e la sua esperienza, e così promosso a responsabile della produzione in volo.

Sul perché sia stato necessario il più possibile dal vero, LaRosa ha spiegato:

[Il regista] Joseph Kosinski e Tom Cruise sapevano che le sequenze e le interpretazioni dovevano essere fisiche, che dovevano essere vere. Non c’è modo di replicare fedelmente quella distorsione nei volti delle persone quando non senti le oscillazioni della forza di gravità, perciò tutto il cast ha dovuto volare nei jet. Molte persone conoscono la sensazione della forza di gravità grazie alle montagne russe, quando sentiamo il corpo premuto sul sedile. Lì si avverte la forza, ma non è neanche lontanamente paragonabile a quella provata dal cast negli F-18. Potreste avvertire una forza di valore 2, ma in quegli aerei si parla di 7,5, che è un po’ come sentire 770 kg premuti contro le spalle, la testa e il petto, mentre il sangue viene drenato verso la parte inferiore del corpo e quindi devi lottare affinché non succeda, sempre se non vuoi perdere conoscenza. Bisogna allenare il corpo a resistere a quelle forze, devi capire gli effetti fisiologici e capire come superarli.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!