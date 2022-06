Scott Sheridan, esperto finanziario e amministratore delegato di tastyworks , ha analizzato i risultati al botteghino disostenendo che la pellicola con Tom Cruise abbia ridato speranza ai cinema.

La pellicola ha raccolto 300 milioni di dollari negli Stati Uniti, e se gli infrasettimanali dovessero continuare a essere molto buoni è possibile che nel giro di una settimana superi i 400 milioni di dollari. In tutto il mondo, invece, è a circa 560 milioni di dollari.

Una bella boccata d’aria fresca per i cinema, come sostenuto da Sheridan:

È da un po’ che aspettavo di vedere se la gente sarebbe tornata al cinema. Non mi chiedevo tanto se la gente si sentisse sicura dopo il Covid, ma più se fosse disposta a pagare. Andare al cinema per una famiglia di 4 persone può arrivare a costare 100 dollari se includi cibo e bevande. Si tratta di una certa spesa, specie se ti rendi conto che un anno di abbonamento a un servizio streaming ti costa 120 dollari e ti dà accesso a tutti quei film a casa. Top Gun ha dato ai cinema delle ragioni per essere ottimisti.

Non credo che un solo film possa salvare l’intera industria, ma dimostra che alle persone piace ancora vedere film sul grande schermo. Resta da vedere se potranno essere prodotti abbastanza film che richiamino il pubblico, vedremo se il nuovo Jurassic Park riuscirà a fare altrettanto.