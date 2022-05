Questo week-end ha salutato l’arrivo di due produzioni molto attese – e differenti fra loro – come, la nuova pellicola con Tom Cruise disponibile in esclusiva al cinema, e, il cui Volume 1 è in streaming su Netflix dallo scorso venerdì.

L’occasione è stata celebrata, su Instagram, da Shawn Levy, che di Stranger Things è produttore (e regista di alcuni episodi) con una foto condivisa via IgStories in cui Joe Keery (Steve) e Natalia Dyer (Nancy) sono nella stanza di Nancy e, sulla parete, è ben visibile un poster di Tom Cruise. D’altronde, parliamo di un attore che dagli anni ottanta in poi, è sempre stato una delle stelle più fulgide e splendenti del firmamento hollywoodiano.

Potete rimanere aggiornati su Stranger Things grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate di questo omaggio al nuovo Top Gun e a Stranger Things 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Segui le dirette di BadTaste anche su Twitch!