Top Gun: Maverick supera Titanic negli USA, è il settimo incasso nella classifica di tutti i tempi

Come nella scena iniziale del film, Top Gun: Maverick sembra non volersi fermare: il blockbuster con Tom Cruise continua la sua corsa all’impazzata al box-office americano e continua a infrangere record su record. A ormai due mesi e mezzo dall’uscita nei cinema, il film è ancora saldamente in top-ten e nel suo undicesimo weekend di sfruttamento dovrebbe incassare altri 6.7 milioni di dollari.

Ma con gli 1.9 milioni raccolti ieri, Maverick ha superato i 662 milioni di dollari complessivi, battendo quindi i 659.5 milioni di dollari di Titanic e diventando il settimo maggiore incasso di sempre negli Stati Uniti. Si tratta, va ricordato, di una classifica che non tiene conto dell’inflazione ma dei numeri puri. Il kolossal di James Cameron però avrà la possibilità di recuperare terreno l’anno prossimo, quando tornerà nei cinema di tutto il mondo in una nuova versione rimasterizzata.

Fonte: BOM