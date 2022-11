Top Gun: Maverick torna al cinema in Italia e nel mondo

Il film da record più redditizio dell’anno, Top Gun: Maverick, si prepara per un’altra corsa sul grande schermo.

La Paramount ha infatti deciso di riportare al cinema il film con Tom Cruise a partire dal 2 dicembre per due settimane negli Stati Uniti e anche in altre parti del mondo, tra cui l’Italia. Come annunciato dallo spot che trovate in calce all’articolo, il film tornerà nelle sale italiane dal 1 dicembre.

La notizia arriva a pochi giorni dalla comunicazione che la pellicola approderà su Paramount+ il prossimo 22 dicembre in Stati Uniti, Canada, Germania, Australia, Svizzera, Austria, Regno Unito, America Latina e Italia.

“Top Gun: Maverick enfatizza sinceramente la magia dell’esperienza cinematografica, perciò volevamo fornire agli appassionati l’occasione di godersi lo spettacolo al cinema ancora una volta, esattamente come era stato concepito” ha commentato Chris Aronson, presidente della distribuzione statunitense della Paramount Pictures. “Ci sembra l’occasione perfetta per riportare Top Gun: Maverick nelle sale in modo che il pubblico possa ovunque godersi un film tanto speciale“.

Trovate tutte le informazioni su Top Gun: Maverick, disponibile in streaming dal 22 dicembre su Paramount Plus, nella nostra scheda!

