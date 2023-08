La Blumhouse ha diffuso le prime immagini promozionali di Totally Killer, la nuova commedia horror con protagonista Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina), che debutterà su Prime Video il 6 ottobre.

La storia ruota attorno all’omicida noto come “Sweet Sixteen Killer” che ritorna la notte di Halloween 35 anni dopo l’uccisione di tre adolescenti per mietere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Shipka) ignora i moniti della madre iperprotettiva (Julie Bowen) e si imbatte nel pazzo mascherato. Cercando di sfuggirgli, viaggia indietro nel tempo al 1987, l’anno delle prime tre uccisioni. È così costretta ad ambientarsi nella cultura degli anni ’80, ritrovandosi a fare squadra con la versione adolescente di sua madre (Olivia Holt) per sconfiggere l’assassino una volta per tutte prima di restare bloccata nel passato per sempre.

Diretto da Nahnatchka Khan (Always Be My Maybe, Young Rock), Totally Killer vanta nel cast anche Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts e Randall Park.

