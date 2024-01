Toy Story 3, uscito nel 2010, viene ricordato anche per il suo finale molto mesto. Dopo essere sfuggiti per un soffio all’inceneritore, i giocattoli protagonisti scappano dal Sunnyside per tornare da Andy, il loro proprietario. Poco dopo, però, il ragazzo decide di donarli a una bambina di nome Bonnie, salutandoli per sempre. In una recente intervista con ScriptApart (pubblicata su Instagram) lo sceneggiatore Michael Arndt ha rivelato che, in una versione dello script, la conclusione era molto differente nei toni da quella arrivata su grande schermo e proponeva inoltre una celebre location del secondo film. Ecco tutti i dettagli:

La terza stesura iniziale era: sono scappati dal Sunnyside e poi si sono resi conto che Andy partirà per il college tra circa dieci minuti e non hanno tempo per tornare a casa di Andy. E così il terzo atto originale del film – non so se qualcuno ne ha parlato pubblicamente o ne ha discusso – era: si rendono conto di essere proprio accanto alla fattoria dei giocattoli di Al, quindi entrano lì, prendono un mucchio di auto radiocomandate, una moto radiocomandata e un aeroplano radiocomandato. Li vorrebbero usare per tornare a casa di Andy in tempo, e così cercano di decollare ma si scontrano immediatamente l’uno con l’altro, per poi rimettersi in sesto. Risalgono sui loro veicoli e partono, ma poi si rendono conto successivamente di aver preso tutti i telecomandi sbagliati. Quindi, le persone sulla moto controllano l’auto, le persone nell’auto controllano l’aereo. . . E così c’è questa sorta di comico sprint verso il finale, con il tempo che scorre e Andy che sta per partire per il college. E poi c’è un problema con la batteria: quella delle moto si esaurisce, e tutti devono salire sulla macchina, e poi quella della macchina si esaurisce, e tutti devono salire sull’aereo, e poi il culmine è che sono tutti sull’aereo, e passano attraverso la finestra e si schiantano nella camera da letto di Andy proprio mentre sta salendo le scale, e lui trova i suoi giocattoli lì e li impacchetta tutti.

Trovate tutte le informazioni su Toy Story 3 nella nostra scheda. Vi ricordiamo che un ulteriore capitolo della saga è uscito nel 2019, mentre un quinto è attualmente in sviluppo.

