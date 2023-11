Toy Story tornerà con un quinto film. E Tim Allen riprenderà il suo ruolo come voce di Buzz Lightyear.

Benché il quarto episodio avesse un finale piuttosto conclusivo, in una recente intervista Tim Allen ha condiviso la sua idea di come potrebbe essere la storia per il nuovo progetto.

Non so se questa è la direzione che prenderà la storia, ma cosa succederebbe se vedessimo l’intera vicenda attraverso gli occhi di Andy da adulto? Ha dei figli che navigano su internet e qualcuno chiede: “Avete mai visto questo giocattolo?” E Andy vede Buzz a cui manca una mano e che stanno vendendo quei giochi vintage. Così Andy va e raduna tutti i giochi. Deve uscire a cercarli tutti e radunarli, portarli tutti a casa e ricominciare l’intera storia con suo figlio. È tutto attraverso gli occhi di Andy perché i giocattoli hanno dato forma alla sua vita e ora lui sta restituendo il favore.

Come Tim Allen non possiamo sapere quale sarà la direzione che prenderà il film, ma sicuramente la sua versione è molto interessante e malinconica. Voi cosa ne pensate?

FONTE: YouTube

