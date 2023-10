Nei contenuti speciali del Blu-Ray di Transformers: Il risveglio (via /Film) i produttori Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian hanno svelato come una critica dei fan verso Bumblebee, spin-off uscito nel 2018, ha influenzato l’ultimo capitolo del franchise. Ecco le loro parole:

Bonaventura: Una delle cose interessanti di Bumblebee è stata che, sebbene la gente sembrasse amare il film, molti fan non erano del tutto soddisfatti delle sue dimensioni. Era molto intimo, consapevolmente intimo, e c’era una considerazione che veniva fuori di continuo da un grande gruppo di fan, che era: “Dove sono le esplosioni? Dov’è tutta la roba [tipica di Transformers]?“.

Vahradian: È stata una lezione che abbiamo dovuto imparare, E in questo film, anche se più grande in termini di spettacolarità, ciò che è più importante è che le persone si preoccupino di quei personaggi e dei loro successi in quelle scene.