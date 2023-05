Sono approdate in rete le immagini delle nuove figure Funko POP! di alcuni dei protagonisti di Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay (GUARDA IL NUOVO TRAILER).

Tra i personaggi proposti dalle figure troviamo Optimus Prime, Arcee, Mirage, Bumblebee Optimus Primal e molti altri.

Potete vedere le figure qua sotto:

Nel cast del nuovo Transformers, al cinema dal 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback. Ecco la sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.