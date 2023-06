Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Steven Caple Jr ha parlato di Transformers: Il risveglio e nello specifico del finale originale che doveva essere molto più cupo.

“Una delle cose che ho imparato è che dopo il 2020 la gente vuole finali più felici” ha spiegato facendo riferimento al finale cambiato. “C’era una versione del film in cui Prime andava nello spazio, che credo vedrete tra le scene tagliate. […] Doveva venire risucchiato nel portale e finire con Unicron“.

Ha poi parlato di un’altra differenza: “Mirage non doveva tornare. Credevo personalmente che il film fosse bello, [alle proiezioni di prova] ci davano ottimi voti, ma mancava qualcosa. Quando mi sono reso conto che non c’erano momenti in cui la gente esultava o scoppiava in un applauso, mi è dispiaciuto. Perciò abbiamo deciso di mostrare gli eroi vittoriosi: Optimus Prime, Noah, Elena“.

Il regista ha inoltre svelato di aver tagliato un riferimento al film di Bumblebee: “Bumblebee doveva tirare fuori una foto Polaroid con lui e il personaggio di Hailee nel film. Aveva scattato un selfie di loro due, avevamo in effetti girato quella sequenza. Probabilmente la mostreremo tra le scene tagliate. Nella sequenza Bumblebee mostrava la foto [a Prime] e serviva a mostrare il suo legame con un essere umano“.

Nel cast dI Transformers: Il risveglio, arrivato al cinema lo scorso 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

