Al termine del blockbuster viene suggerito in modo molto esplicito il futuro incontro tra due property della Hasbro, Transformers e G.I. Joe.

Dopo la fine dell’avventura, il personaggio di Anthony Ramos (Noah Diaz) finalmente trova un lavoro nel settore della sicurezza, nonostante durante il film avessimo visto che il suo passato turbolento e alcune referenze non proprio immacolate gli avevano impedito di essere assunto. Il datore di lavoro che lo sta assumendo è l’attore Michael Kelly (noto per House of Cards).

Si capisce ben presto, e lo capisce anche Noah, che questo non è un lavoro normale, ma qualcosa di molto particolare per cui è stato chiamato in virtù della sua esperienza con gli Autobot e della sua nuova identità come eroe. Lungo la conversazione che si fa sempre più rivelatrice quello che sembra un normale ufficio di una piccola impresa di sicurezza si apre e svela di essere parte di un hangar molto più grande. Noah è stato reclutato per prendere parte a compiti molto più importanti di qualsiasi lavoro: ci sono aerei e mezzi fantascientifici.

Alla fine della conversazione Noah riceve un bigliettino da visita con la richiesta di pensarci su e fargli sapere. Il bigliettino da visita reca logo e nome: G.I. Joe.

Parlando con Variety, il regista della pellicola Steven Caple Jr. e il produttore Lorenzo di Bonaventura hanno parlato proprio di questo “finale a sorpresa”:

Di Bonaventura: Noah passa dall’essere una persona che non riesce a trovare lavoro a un uomo che ottiene il lavoro migliore di sempre. È davvero sembrato naturale inserirlo qui perché si può collegare alla storia. Non sembrava una mossa dettata da cinismo o dall’inserire i G.I. Joe a caso. I fan vogliono molte cose; se lo facciamo e non lo facciamo bene, saranno delusi. Ci è voluto un po’ di tempo per capire i Maximals e ora abbiamo un’idea di come iniziare la storia dei Joes. Caple Jr.: Ero seduto sulla sedia da regista e il bambino dentro di me pensava: ‘Cosa voglio vedere dopo? Come possiamo lavorare per cercare di dare una direzione a quello che vogliamo fare?’ Man mano che la battaglia diventa più grande, possiamo espandere l’universo e potremmo avere bisogno di altre entità e gruppi. I Joes sono davvero fantastici e mi piacerebbe vedere cosa potrei fare con loro. Ci sono sezioni dei Joes che non sono state utilizzate e personaggi che non sono mai stati toccati, e sono entusiasta di questo. Dirò questo riguardo al futuro: abbiamo trascorso molto tempo sulla Terra e sono curioso di vedere cos’altro c’è là fuori. Di Bonaventura: Come potrebbero non stare dalla stessa parte? Non lo sappiamo, questa è la verità. Quello che ci aspettiamo è che ci sia una certa alleanza e che intraprendano insieme una missione. Dobbiamo capire entrambe queste cose.

