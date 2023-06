In occasione di un’intervista con Comicbook, Lorenzo di Bonaventura ha parlato dell’introduzione di nuovi personaggi in Transformers: Il risveglio, ora al cinema.

“Presentiamo un mucchio di nuovi eroi e cattivi in questo film che sconvolgeranno i fan più accaniti, è pieno di robot che non abbiamo mai visto prima al cinema” ha spiegato il produttore. “È una delle cose più belle di Transformers: la mitologia si basa su ciò che è successo su Cybertron, che ci permette di avere un bel po’ di margine per esplorare l’universo più grande. In questo film presenteremo i Maximals per la prima volta“.

Nel cast del nuovo Transformers: Il risveglio, al cinema dallo scorso 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback.

