Transformers: Il risveglio sarà “un reboot”, secondo il regista

In occasione del CCXP, la Paramount Pictures ha diffuso il teaser trailer di Transformers: Il risveglio, prossimo film legato al noto franchise in arrivo al cinema a giugno 2023.

Il film sarà ambientato negli anni ’90, prima degli eventi del primo Transformers, e racconterà le origini degli Autobot sulla Terra, ma introdurrà anche i Terrorcons, dei Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche.

In occasione di una recente intervista, come riportato da Collider, il regista Steven Caple Jr. e la star del film Anthony Ramos hanno parlato di cos’è che i fan possono aspettarsi da questo nuovo capitolo. Sebbene non fosse stato ancora formalmente annunciato, i due hanno svelato che il film sarà a tutti gli effetti un reboot.

Il regista ha spiegato che in questo modo spera di dare ai fan un’occasione di riscoprire il mondo di Transformers sotto altre prospettive. La pellicola, ricordiamo, è destinata a essere la prima di una nuova trilogia.

Steven Caple Jr. CONFIRMS ROTB will REEBOOT the live-action movie Franchise! pic.twitter.com/wkawULrBHf — Is Transformers Rise of the Beasts Trailer out? (@ROTBTrailer) December 3, 2022

Dopo la sua apparizione nei film di Michael Bay, Optimus Prime viene visto come il leader degli Autobot e salvatore della Terra, ma in questo film – come dichiarato dal regista – vedremo il personaggio con un certo grado di scetticismo nei confronti degli esseri umani, oltre a vederlo deciso a tornare a casa.

Transformers: Il risveglio arriverà al cinema il 9 giugno 2023 con Steven Caple Jr. in cabina di regia.

Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (questi ultimi doppieranno Optimus Prime e Optimus Primal).

Cosa ne pensate e quanto attendete questo film di Transformers? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!