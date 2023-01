Tremors: Kevin Bacon sta “aspettando solo una chiamata” per partecipare a un nuovo film

Kevin Bacon in un nuovo capitolo del franchise di Tremors?

Rispondendo a un utente di Twitter che deziderava vedere l’attore in un nuovo film del sopracitato franchise (che non sia destinato solamente al mercato home video), lo stesso Bacon ha risposto che sta aspettando solamente una telefonata per tornare.

Ecco il tweet:

I’m just waiting for the call…🪱 https://t.co/5H3zOB7IHw — Kevin Bacon (@kevinbacon) January 27, 2023

Qua sotto trovate parte della sinossi del primo film (via Wikipedia):

Nevada. Alcune strane e gigantesche creature sotterranee, simili a enormi vermi, scorrazzano per il deserto mietendo vittime tra il bestiame. Nel frattempo, i due tuttofare, Valentine “Val” McKee ed Earl Bassett, valutano seriamente la possibilità di lasciare l’isolata cittadina di Perfection Valley, in cui vivono, in cerca di fortuna verso la più grande Bixby. Pronti per partire, Val ed Earl si imbattono nelle prime vittime delle creature: Edgard (morto di sete aggrappato a un traliccio), il vecchio contadino Fred e il suo intero gregge di pecore. I due rientrano così a Perfection per avvisare i propri compaesani di questi gravi fatti. Nel frattempo, vengono eliminati anche due operai impegnati nel rifacimento dell’unica strada asfaltata che collega Perfection a Bixby, che diviene impraticabile a causa di una frana provocata durante l’aggressione a danno dei due uomini.

FONTE: Kevin Bacon/Twitter