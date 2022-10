Trick ‘r Treat: il cast originale non prenderà parte al sequel secondo il regista

Non molto tempo fa il regista Michael Dougherty ha rivelato che il sequel di Trick ‘r Treat – pellicola nota in Italia con il titolo La vendetta di Halloween – è in fase di sviluppo.

Intervistato da Nerdist lo stesso Dougherty ha rivelato però che il cast originale del primo film non tornerà nel seguito. Essendo il primo film un progetto antologico Nerdist ha pensato che il cast potesse tornare per vestire i panni di altri personaggi. La risposta del regista:

No, perché sento che questo sia un approccio alla American Horror Story. Preferisco rimanere coerente. Se dovessi far tornare dei membri del cast sarebbe per gli stessi ruoli, non che questo sia attualmente pianificato per l’opera. Per me sarebbe un po’ strano. Mi piace in American Horror Story. Penso che per loro la cosa funzioni, ma mi sembrerebbe di derubarli in qualche modo se lo facessimo anche noi.